Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.

DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral