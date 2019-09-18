Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI PERCORRE IL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E APPIA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI DA PISANA A COLOMBO E TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
TRAFFICO MOLTO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral