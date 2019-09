Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA APPIA E TIBURTINA

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR.

STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

