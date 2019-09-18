Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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