Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA.
A PROPOSITO DELLA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA VERSO ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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