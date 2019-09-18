Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E PRATO CESARINO VERSO LATINA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA VERSO ROMA.
RICORDIAMO CHE E’ ANCORA CHIUSA VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E FOSSI SAN GIULIANO
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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