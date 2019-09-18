Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO ED ORTE, TALE EVENTO NO CAUSA PROBLEMI ALLA VIABILITA DELLA ZONA, SI INVITA COMUNQUE A PORESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO
PASSIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E PROSEGUENDO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE E’ ANCORA CHIUSA VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E FOSSI SAN GIULIANO
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral