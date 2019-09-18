Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA, ED I SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CIMEITERO FLAMINIO IN DIREZIONE DI MALBORGHETTO
CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
RICORDIAMO CHE E’ ANCORA CHIUSA VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E FOSSI SAN GIULIANO
I BUS DELLE LINEE 508 E C9 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral