Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CIMEITERO FLAMINIO IN DIREZIONE DI MALBORGHETTO
TRAFFICO RALLENTAO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLE VERDE E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E DI MENTANA.
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ED INFIENE SULLA COLOMBO VI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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