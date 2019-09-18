Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE ROMA SUD E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSETINA,
PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL CIMEITERO FLAMINIO IN DIREZIONE DI MALBORGHETTO
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ED INFIENE SULLA COLOMBO VI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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