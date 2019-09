Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTIN E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO

PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO E PROSEGUENDO TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRAVIAMO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA ED IL RACCRDO

RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

ED INFIENE SULLA COLOMBO VI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

