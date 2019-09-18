Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA
PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRAVIAMO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA ED IL RACCRDO
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ED INFIENE SULLA COLOMBO VI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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