Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST PERMANGONO CODE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ED INFIENE SULLA COLOMBO VI SONO INCOLONNAMENTI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMETNI
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