Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 20:30

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE ROMA SUD E L’APPIA

SPOSTIAMOCI SULLA CASSAI DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE

SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE ED IL RACCORDO

SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE

SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA

E SULLA NETTUNENSEALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA

PASSIAMO ALLA COLOMBO DOVE VI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

INFINE VI INFORMIAMO CHE PER OPERZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETETMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900 A PARTIRE DALLE ORE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00, DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA, SI INVITA A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO, MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

