Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBRE 2020 ORE 08:35 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA PRENESTINA

SUL’A1 ROMA NAPOLI SIK STA IN CODA TRA SAN CESAREO E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 , INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO INTENSO SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI DIREZIONE CENTRO

SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIAS APPIA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE ,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIOEN ALBANO

PASSIAMO AI CANTIERI

OGGI E DOMANI MA ANCHE NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 SETTEMBRE, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SARÀ CHIUSA AL TRANSITO VIA DELLA STAZIONE PRENESTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DELLA VENEZIA GIULIA E LA ROTATORIA DELLA STAZIONE PRENESTINA. DALLE 7 ALLE 18 CIRCA, PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE 213 E 541.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

PER URGENTI LAVORI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA DELLA MARRANELLA, È INTERROTTA LA LINEA TERMINI – CENTOCELLE. DEVIATE LE LINEE BUS 105 E N11, MENTRE SONO LIMITATE LA 409 E LA N409.

