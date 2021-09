Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBRE 2021 ORE 7.20 FT

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA SI SEGNALA NEBBIA SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E FROSINONE CON VISIBILITA’ RIDOTTA A 100M. è CONSIGLIATO MODERARE LA VELOCITA’ E PRESTARE ATTENZIONE.

IL TRAFFICO SI PRESENTA GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE

A GROTTAFERRATA, INIZIANO OGGI 18 SETTEMBRE E PROSEGUONO FINO A MERCOLEDì 22, INTERVENTI ALLE ALBERATURE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ULIVI.

A LADISPOLI SONO ATTIVE DA QUESTA MATTINA modifiche alla viabilità sul Lungomare Marina di Palo per CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA manifestazione sportiva dilettantistica Shooting Show

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DURANTE L’INTERNO FINE SETTIMANA ANCHE A GENZANO PER LA manifestazione “Festa del Pane”

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO

Servizio fornito da Astral