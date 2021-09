Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2021 ORE 9.20 FT

IN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEL LAVORO DIREZIONE OSTIA. SUL POSTO POLIZIA E SOCCORSI, RIMANE TEMPORANEAMENE CHIUSO IL TRATTO DI STRADA TRA VIA LAURENTINA E PIAZZA DEL LAVORO

IL TRAFFICO SI PRESENTA GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

NUOVI ORARI POMERIDIANO DALLE 13.00-16.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ MENTRE RIMANE INVARIATA LA FASCIA DI SERVIZIO DEL MATTINO DALLE 7:00-10:00 DAL LUNEDÌ AL SABATO.

