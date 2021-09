Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

POMERIGGIO TUTTO SOMMATO TRANQUILLO SUL FRONTE DEL TRAFFICO E LA VIABILITÀ, NON VENGONO INFATTI SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

A GROTTAFERRATA, SONO INIZIATI OGGI ALCUNI INTERVENTI SULLE ALBERATURE IN VIA DEGLI ULIVI; FINO AL 22 SETTEMBRE ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASSANI E VIA BUOZZI.

A GENZANO OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO CON LA FESTA DEL PANE, MANIFESTAZIONE TRA LE PIU’ ATTESE DALLA CITTADINA; PER L’OCCASIONE ATTIVE MODIFICHE ALAL VIABILITÀ SU NUMEROSE STRADE DEL CENTRO.

