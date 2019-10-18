Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOM BA DI NERONE
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A
DA OGGI CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE SCALE MOBILE, LAVORI PREVISTI PER 3 MESI.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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