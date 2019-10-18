Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 08:05 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA
SULLA A1 FIRENZE ROMA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA SAN VITTORE E CASSINO IN DIREZIONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO SOSTENUTO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, VERSO ROMA
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI IN LOCALITA’ APRILIA TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA VERSO LATINA, MENTRE IN DIREZIONE ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E CODE TRA SPINACETO E RACCORDO
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A
DA OGGI CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, I LAVORI DURERANNO PER 3 MESI.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’
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