Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 08:45

INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E OSTIENSE E PRENESTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SULLA CASSIA BIS TRA LOCALITA LE RUGHE E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO SOSTENUTO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, VERSO ROMA

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI IN LOCALITA’ APRILIA TRA CASALAZZARA E APRILIA VERSO LATINA,

MENTRE IN DIREZIONE ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIA DI ACQUACETOSA OSTIENSE, VERSO IL CENTRO

TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A

DA OGGI CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, I LAVORI DURERANNO PER 3 MESI.

