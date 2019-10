Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 CILUFFO MARCO

C’E’ ANCORA MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LE USCITE CASILINA LA PISANA

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA BOCCEA E OSTIENSE E CODE E RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SEMPRE PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

RIMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE RIMOSSO TRA LE RUGHE E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TRAFFICO SOSTENUTO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, VERSO ROMA

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI IN LOCALITA’ APRILIA TRA CASALAZZARA E APRILIA VERSO LATINA,

MENTRE IN DIREZIONE ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIA DI ACQUACETOSA OSTIENSE, VERSO IL CENTRO

RICORDIAMO SULLA METRO A STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI CHIUSA PER REVISIONE VENTENNALE SCALE MOBILI E ASCENSORI

