Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LA PISANA E TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA LA PISANA E CASILINA
C’è MOLTO TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 INCOLONNAMENTI DA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
MENTRE SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E TROVIAMO CODE PER LAVORI IN LOCALITA’ APRILIA TRA CASALAZZARA E APRILIA VERSO LATINA,
MENTRE IN DIREZIONE ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIA DI ACQUACETOSA OSTIENSE, VERSO IL CENTRO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO A STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI CHIUSA PER REVISIONE VENTENNALE SCALE MOBILI E ASCENSORI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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