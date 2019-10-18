Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA ROMA FIUMICINO E CASILINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 CODE DA TORRENOVA A IMMISSIONE RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO E SEMPRE CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO
TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
MENTRE SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA TIBURTINA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO IN DIREZIONE SEMPRE DI TIVOLI
E CHIUDIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO A PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI DA OGGI SARA’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI LAVORI CHE DURERANNO PER 3 MESI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’
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