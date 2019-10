Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 CILUFFO MARCO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA

MENTRE IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA USCITA ROMA FIUMICINO E CASILINA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELL A24 CODE DA TORRENOVA A IMMISSIONE RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO E SEMPRE CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO

TRAFFICATA LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

MENTRE SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA TIBURTINA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO IN DIREZIONE SEMPRE DI TIVOLI

E CHIUDIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO A PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI DA OGGI SARA’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI LAVORI CHE DURERANNO PER 3 MESI

DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral