Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA ROMA FIUMICINO RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
ANDIAMO A VETRALLA SULLA VIA CASSIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA PIAN SAN MARTINO E USCITA VITERBO SUD E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
SULLA VIA TIBURTINA TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA E RALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO IN DIREZIONE SEMPRE DI TIVOLI
E CHIUDIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA NEI DUE SENSI E A POMEZIA TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO A DA OGGI PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI SARA’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI
LAVORI CHE DURERANNO PER CIRCA 3 MESI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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