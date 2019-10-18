Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 CILUFFO MARCO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA VIA TIBURTINA PERSISTONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO IN DIREZIONE CASTEL MADAMA
CI SPOSTIAMO A FROSINONE TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E CHIUDIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA E SUL CENTRO URBANO DELLA STESSA E SALENDO VERSO LA CAPITALE
TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA E A POMEZIA TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO A RICORDIAMO CHE RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E DA OGGI ANCHE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, LAVORI CHE DURERANNO PER CIRCA 3 MESI
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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