Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA VIA TIBURTINA PERSISTONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO IN DIREZIONE CASTEL MADAMA

CI SPOSTIAMO A FROSINONE TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E CHIUDIAMO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO PIAVE E LATINA E SUL CENTRO URBANO DELLA STESSA E SALENDO VERSO LA CAPITALE

TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E APRILIA E A POMEZIA TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO A RICORDIAMO CHE RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E DA OGGI ANCHE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE VENTENNALE DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, LAVORI CHE DURERANNO PER CIRCA 3 MESI

