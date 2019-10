Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, TRA A1 MILANO-ROMA E A24 ROMA-TERAMO E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO

ANCHE IN ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E A1 ROMA-NAPOLI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO GENERA CODE DA FIORENTINI A TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E RALLENTAMENTI DA TOGLIATTI A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE

CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

E CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, A VELLETRI E A FORMIA NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE

SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA, LA LINEA BUS 490

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

