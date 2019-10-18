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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 16:30

di - 18 Ottobre 2019 - 16:30

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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALLA ROMA-FIUMICINO A VIA PRENESTINA
SI STA IN FILA ANCHE IN INTERNA DA CASILINA ALLA A24 ROMA-TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI DA COLOMBO A VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO
CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, DI POMEZIA, ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA PER INCIDENTE E PIU AVANTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA VIA MIGLIARA 43 E VIA MIGLIARA 47 NEL PRESSI DI LATINA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E PER INCIDENTE A TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA DI VELLETRI
A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE
SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA, LA LINEA BUS 490
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

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