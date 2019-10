Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA CHE IN SENSO OPPOSTO DA CASAL DEL MARMO A PRENESTINA E DALLA ROMA – NAPOLI A VIA APPIA E TRA ROMA-FIUMICINO A PISANA: IN INTERNA SONO PRESENTI SVARIATI INCIDENTI ALTEZZA CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA, ALTEZZA PONTINA E TRA PORTUNESE E PISANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICVO INTENSO DA LA GIUSTINIANA A OLGIATA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA DI VELLETRI

A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE

SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA LA LINEA BUS 490

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E' TUTTO

