Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA CHE IN SENSO OPPOSTO DA CASAL DEL MARMO A PRENESTINA E DALLA ROMA – NAPOLI A VIA APPIA E TRA ROMA-FIUMICINO A PISANA: IN INTERNA SONO PRESENTI SVARIATI INCIDENTI ALTEZZA CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA, ALTEZZA PONTINA E TRA PORTUNESE E PISANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICVO INTENSO DA LA GIUSTINIANA A OLGIATA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA VITINIA A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA DI VELLETRI
A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE
SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA LA LINEA BUS 490
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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