Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. INCIDENTI IN INTERNA ALTEZZA CASSIA, FLAMINIA E PORTUENSE MENTRE IN ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA.
SEMPRE SULL’APPIA INCIDNETE ALTEZZA VIA CI CIAMPINO PROVOCA CODE DA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA LA GIUSTINIANA A OLGIATA NEI DUE SENSI
CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA OSTIENSE DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA DI VELLETRI
A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE
SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA LA LINEA BUS 490
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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