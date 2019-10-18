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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18:15

di - 18 Ottobre 2019 - 18:15

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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO LUNGHE FILE IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS E PRENESTINA
IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON LUNGHE CODE DALLA ROMA FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 ROMA-NAPOLI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A RACCORDO NEI DUE SENSI
CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA OSTIENSE DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE AD APRILIA NEI DUE SENSI
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VELLETRI A VALMONTONE
A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E – DA OGGI – ANCHE BALDO DEGLI UBALDI PER REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. PER TUTTA LA DURATA DELLA CHIUSURA SARÀ POTENZIATA LA LINEA BUS 490
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

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