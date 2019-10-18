Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA
IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA ROMA – FIUMICINO A OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, E DALLA PONTINA ALLA A24 ROMA-TERAMO
RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
CODE SU VIA OSTIENSE DAL RACCORDO A VITINIA DIREZIONE OSTIA E SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE CASALPALOCCO
CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA OSTIENSE DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE AD APRILIA NEI DUE SENSI
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E PROSEGUENDO ANCHE A TIVOLI TERME E TIVOLI CENTRO SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VELLETRI A VALMONTONE
A FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI MONTI LEPINI IN LOCALITA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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