Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA
IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA ROMA–FIUMICINO ALLA A24 ROMA-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA
RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO AD ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DAL RACCORDO A OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA E SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE CASALPALOCCO
CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA OSTIENSE DIREZIONE OSTIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO E PIU AVANTI CODE A SAN CESAREO
SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA SETTECAMINI TIVOLI CENTRO
SULLA CASSIA CODE DA LA GIUSTIGNANA A OLGIATA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VELLETRI A VALMONTONE
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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