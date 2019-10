Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA

IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA ROMA–FIUMICINO ALLA A24 ROMA-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA

RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO AD ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE FIUMICINO

CODE A TRATTI SU VIA OSTIENSE DAL RACCORDO A OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIA E SULLA COLOMBO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA DIREZIONE CASALPALOCCO

CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE A VIA OSTIENSE DIREZIONE OSTIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO E PIU AVANTI CODE A SAN CESAREO

SULLA VIA TIBURTINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA SETTECAMINI TIVOLI CENTRO

SULLA CASSIA CODE DA LA GIUSTIGNANA A OLGIATA NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VELLETRI A VALMONTONE

