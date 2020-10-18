Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, A ROMA OGGI TORNA “VIA LIBERA”, L’INIZIATIVA DEDICATA A PEDONI E CICLISTI; A PARTIRE DALLE 10 E FINO ALLE 19 SARANNO CHIUSE NUMEROSE STRADE COMPRESE TRA IL CENTRO STORICO, ESQUILINO, TIBURTINA, TERMINI PRATI, VIA DELLE TERME DI CARACALLA E VIA APPIA ANTICA; ATTIVE INOLTRE DEVIAZIONI PER PIU’ DI 30 LINEE BUS.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE IMPONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ANCHE ALL’APERTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral