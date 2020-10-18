Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA VITERBO-CESANO-ROMA, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA A PARTIRE DAL PROSSIMO 26 OTTOBRE E FINO AL 2 DICEMBRE I TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO; SEMPRE PER LAVORI A PARTIRE DAL 27 OTTOBRE E FINO AL 12 DICEMBRE SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLA LINEA VITERBO-ORTE-ROMA;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE IMPONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ANCHE ALL’APERTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral