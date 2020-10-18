Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33+000 NEI PRESSI DI MORLUPO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE PADANA NELLE DUE DIREZIONI; SEGNALATA PRESENZA DI MATERIALE SCIVOLOSO SU MANTO STRADALE, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA, NEI PRESSI DI SETTEVILLE ANCHE QUI NEI DUE SENSI;
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE IMPONE DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ANCHE ALL’APERTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral