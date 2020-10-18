Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 19:30

di - 18 Ottobre 2020 - 19:30

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    VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO SULLA CASSIA BIS
    UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA IL RACCORDO E L’USCITA FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO PIU’ AVANTI SULLA VIA CASSIA SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO

    MENTRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI TRA L USCITA FORMELLO E IL RACCORDO
    SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
    C’è TRAFFICO INTENSO
    SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
    SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
    SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E IL RACCORDO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA ALTEZZA TORRENOVA
    SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL ‘URBE VERSO IL CENTRO
    MENTRE SULLA VIA AURELIA CODE TRA SAN NICOLA E PALIDORO
    TUTTO VERSO LA CAPITALE

    PER OGGI è TUTTO TORNERANNO DOMANI GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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