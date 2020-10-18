Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULLA CASSIA BIS
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA IL RACCORDO E L’USCITA FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO PIU’ AVANTI SULLA VIA CASSIA SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO
MENTRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI TRA L USCITA FORMELLO E IL RACCORDO
SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
C’è TRAFFICO INTENSO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E IL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA ALTEZZA TORRENOVA
SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL ‘URBE VERSO IL CENTRO
MENTRE SULLA VIA AURELIA CODE TRA SAN NICOLA E PALIDORO
TUTTO VERSO LA CAPITALE
PER OGGI è TUTTO TORNERANNO DOMANI GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral