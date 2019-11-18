Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
PER ALLAGEMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.
PASSIAMO AL TRAFFICO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SULL’A1 ROMA NAPOLI AL KM 578 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DI 7KM TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SU TUTTE E TRE LE CORSIE
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SI PROCEDE A RILENTO SU VIA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA COLOMBO CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASAL PALOCCO E VITINIA DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO DIREZIONE DI SPINACETO
IN CHIUSURA IL METEO: PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.
IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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