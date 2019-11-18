Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.
PASSIAMO AL TRAFFICO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E NOMENTANA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE TRA VALMONTONE E SAN CESAREO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN DIREZIONE DI ROMA
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E RACORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA SVINCOLO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA DIREZIONE FIUMICINO . AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA SOLA DI MARCIA
MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASAL PALOCCO E VITINIA DIREZIONE ROMA
ANDIAMO SULLA PONTINA ,SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E A SEGUIRE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIONE ROMA ANCHE A CAUSA DI ALLAGAMENTI
SU VIA APPIA CODE TRA FRATTOCCHIE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
ANCHE SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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