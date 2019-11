Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.

PASSIAMO AL TRAFFICO

INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN INTERNA PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE TRA SALARIA E AURELIA E A SEGUIRE TRA CASILINA E NOMENTANA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

DISAGI CON CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCOROD E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA SVINCOLO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA DIREZIONE FIUMICINO . AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA SOLA DI MARCIA

MENTRE NEL SENSO OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO DIREZIONE EUR

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO

MENTRE, SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E GIARDINETTI DIREZIONE ROMA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

