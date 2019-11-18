Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.
PASSIAMO AL TRAFFICO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN INTERNA PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE TRA SALARIA E AURELIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCOROD E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO ALTEZZA SVINCOLO PER LA ROMA CIVITAVECCHIA DIREZIONE FIUMICINO . AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA SOLA DI MARCIA
MENTRE NEL SENSO OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E RACCORDO IN DIREZIONE EUR
ANCHE SU VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA FALCOGNANA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE SU VIA APPIA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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