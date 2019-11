Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA AURELIA E ROMA FIUMICINO E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E ROMA FIUMICINO

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI SULL’A24 ROMA TERAMO TRA PONTE DI NONA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA SUD PROVOCA CODE IN DIREZIONE RACCORDO,AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO DIREZIONE ROMA

ANCHE SU VIA LAURENTINA,CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E RACCORDO DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SU VIA APPIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO

IN CHIUSURA IL METEO: PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral