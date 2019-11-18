Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO RIMANE INTERAMENTE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.
PASSIAMO AL TRAFFICO,
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE TRA AURELIA E OSTIENSE MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E LAURENTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,SI PROCEDE A RILENTO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA MOPNTEPORZIO E BARRIERA DI ROMA SUD DIREZIONE ROMA
PASSIAMO A VIA AURELIA.PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI ROMA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO PERMANGONO INCOLONNOMENTI TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
A CAUSA DI LAVORI SI STA IN CODA SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD DIREZIONE POMEZIA CENTRO
ANDIAMO SU VIA ARDEATINA, CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIVINO AMORE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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