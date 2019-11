Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ECCETTO IN INTERNA DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA,

QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SU VIA AURELIA L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ STATO RIMOSSO ,PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA GIUSTINIANA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

A CAUSA DI LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD DIREZIONE LATINA

ANCORA DISAGI SU VIA ARDEATINA TRA DIVINO AMORE E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

ANDIAMO SU VIA TIBURTINA,CODE TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

INFINE,

E’ STATA DA POCO RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.

INOLTRE, DA OGGI 18 NOVEMBRE,VERRA’ POTENZIATO IL SERVIZIO DEI BUS INTEGRATIVI SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO. MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

