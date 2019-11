Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA DIREZIONE ROMA

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO SU VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA ,CODE TRA VIA ENRICO FERMI E CASILINA IN DIREZIONE DI FINOCCHIO

RIMANIAMO SU VIA CASILINA ,SI RALLENTA TRA LAGHETTO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO LE CORSE FINO ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. LA PROTESTA INTERESSERÀ ANCHE ROMA TPL NELLE MEDESIME FASCE ORARIE.

INOLTRE, DA OGGI 18 NOVEMBRE,VERRA’ POTENZIATO IL SERVIZIO DEI BUS INTEGRATIVI SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO. MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

IN CHIUSURA IL METEO: PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

