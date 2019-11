Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 15.30 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE OSTIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA

STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE A VIA CHIARALUCE

ALTRE CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA

PRUDENZA POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 NON VERRA’ EFFETTUATA

IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL

NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA

CHE SARA’, NEL POMERIGGIO, DALLE 17 ALLE 20

DALLE 20.00 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO A FINE SERVIZIO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral