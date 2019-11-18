Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 15.30 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO A CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE OSTIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA
STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA PORTUENSE A VIA CHIARALUCE
ALTRE CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA
PRUDENZA POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 NON VERRA’ EFFETTUATA
IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL
NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA
CHE SARA’, NEL POMERIGGIO, DALLE 17 ALLE 20
DALLE 20.00 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO A FINE SERVIZIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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