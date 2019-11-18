Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMPLICE ANCHE IL MALTEMPO
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E TRA PONTINA E VIA DEL MARE
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON RIPERCUSSIONI
SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMLANARE
E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, QUI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO
E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTIE CODE INTERESSANO
LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONI
LA CASILINA E LA NETTUNENSE, CODE NELL0RDINE
DA LAGHETTO A BORGHESIANA
E DA PAVONA A CECCHINA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE
SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
PRUDENZA POI PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 NON VERRA’ EFFETTUATA
INFINE, RICORDIAMO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL
NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIA
CHE SARA’, NEL POMERIGGIO, DALLE 17 ALLE 20
DALLE 20.00 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO A FINE SERVIZIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral