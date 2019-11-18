Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL
TRENI GARANTITI NELLA FASCIA DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20
POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO
ORA IL TRAFFICO
UN INCIDENTE CREA DISAGI, LUNGHE CODE SU VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA
SULLA ROMA-FIUMICINO, ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, POI RALLENTAMNETI TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E A 24 A SEGUIRE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLE CONSOLARI
CODE TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBE DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA MENTANA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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