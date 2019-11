Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL

TRENI GARANTITI NELLA FASCIA DI GARANZIA DALLE 17 ALLE 20

POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO

ORA IL TRAFFICO

UN INCIDENTE CREA DISAGI, LUNGHE CODE SU VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE LATINA

SULLA ROMA-FIUMICINO, ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, POI RALLENTAMNETI TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E A 24 A SEGUIRE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE

TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLE CONSOLARI

CODE TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBE DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA SALARIA CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA MENTANA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

CRITICITA’: CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI DEI GIORNI SCORSI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

