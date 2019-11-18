Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL
E’ SCATTATA ALLE 17 LA SECONDA FASCIA CHE GARANTISCE I TRENI FINO ALLE 20
POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO
ORA IL TRAFFICO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INCOLONNAMENTI DA VIA CRISTOFOR COLOMBO A VIA CASTEL DI DECIMA
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E A 24 A SEGUIRE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE
SU VIA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA MENTANA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 DELLE ORE 07.45 NON VERRA’ EFFETTUATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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