Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 17:45

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL

E’ SCATTATA ALLE 17 LA SECONDA FASCIA CHE GARANTISCE I TRENI FINO ALLE 20

POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO

ORA IL TRAFFICO

SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA INCOLONNAMENTI DA VIA CRISTOFOR COLOMBO A VIA CASTEL DI DECIMA

ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E A 24 A SEGUIRE TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE

SU VIA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA SALARIA CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI

SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA MENTANA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DI DOMANI, MARTEDI’ 19 DELLE ORE 07.45 NON VERRA’ EFFETTUATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

