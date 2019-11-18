Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
STESSA STITUAZIONE, TRAFFICO CONGFESTIONATO, SULLA PONTINA LA CAUSA ANCHE QUI UN INCIDENTE,
CODE A PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO
CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO CONGESTIONATO, SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA
IN ESTERNA, CODE TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE SU VIA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO, NELLE DUE
ORA LO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL
SONO GARANTITI I TRENI FINO ALLE 20
POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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