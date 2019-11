Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 18 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

STESSA STITUAZIONE, TRAFFICO CONGFESTIONATO, SULLA PONTINA LA CAUSA ANCHE QUI UN INCIDENTE,

CODE A PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO

CON RIPERCUSSIONI, TRAFFICO CONGESTIONATO, SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA E IN INTERNA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA

IN ESTERNA, CODE TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO, IN USCITA

CI SPOSTIAMO SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE SU VIA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO, NELLE DUE

ORA LO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

NELLE RETI GESTITE DA COTRAL E ROMA TPL

SONO GARANTITI I TRENI FINO ALLE 20

POI DALLE 20 LO SCIOPERO ANDRA’ AVANTI SINO AL TERMINE DE SERVIZIO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral